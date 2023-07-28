​В РФС считают, что сборной России полезно играть с командами из Африки

Максим Митрофанов, который в Российском футбольном союзе работает на должности генерального секретаря, высказался о возможном проведении товарищеских матчей против африканских сборных.

«Не так важен уровень соперников. Важно смотреть на футбол разных стилей», - сказал Митрофанов на саммите Россия – Африка.

Митрофанов привёл в пример сборную Аргентины, которая стала чемпионом мира, но при этом недавно проводила матч против Индонезии.

«В Африке есть конкурентные сборные. Нужно играть против них, нужно проводить матч», - отметил генсек РФС.

Напомним, что в сентябре сборная России проведёт гостевой матч против Катара.