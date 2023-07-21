​Сборная Сан-Марино поднялась на три строчки в рейтинге ФИФА, но осталась последней

Сборная Сан-Марино многими считается слабейшей национальной командой в мире. Тем не менее, санмаринцы смогли подняться на три строчки в рейтинге ФИФА – теперь они занимают не 211-е место, а 208-е. При этом сборная Сан-Марино по-прежнему замыкает рейтинг. Спросите, как такое возможно? Всё просто – сборные Американского Самоа, Самоа и Тонга были исключены из рейтинга, поскольку они в течение четырёх последних лет не проводили официальные матчи.

Лидером рейтинга ФИФА остаётся сборная Аргентины. Дальше идёт Франция, а тройку замыкает Бразилия. Сборная России располагается на 38-й позиции.