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​Казахстан хочет принять чемпионат мира – 2034 вместе с Узбекистаном

21 Июля 2023 • 17:35 Комментировать

В ходе саммита с участием руководителей ряда футбольных ассоциаций Центральной Азии глава Федерации футбола Казахстана Адилет Барменкулов выразил желание принять чемпионат мира 2034 года вместе с Узбекистаном. Об этом на своих страницах рассказывает Championat.Asia.

Отмечается, что отношения между футбольными ассоциациями Казахстана и Узбекистана в последние годы вышли на более высокий уровень.

В 2022 году чемпионат мира проходил в Катаре. Турнир выиграла сборная Аргентины, которая в финале обыграла Францию по пенальти после ничьей 3:3. Следующий мундиаль в 2026 году примут сразу три страны – США, Мексика и Канада.

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Евро-Футбол.Ру,
Узбекистан Казахстан ЧМ-2034 Адилет Барменкулов
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