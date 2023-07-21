​Казахстан хочет принять чемпионат мира – 2034 вместе с Узбекистаном

В ходе саммита с участием руководителей ряда футбольных ассоциаций Центральной Азии глава Федерации футбола Казахстана Адилет Барменкулов выразил желание принять чемпионат мира 2034 года вместе с Узбекистаном. Об этом на своих страницах рассказывает Championat.Asia.

Отмечается, что отношения между футбольными ассоциациями Казахстана и Узбекистана в последние годы вышли на более высокий уровень.

В 2022 году чемпионат мира проходил в Катаре. Турнир выиграла сборная Аргентины, которая в финале обыграла Францию по пенальти после ничьей 3:3. Следующий мундиаль в 2026 году примут сразу три страны – США, Мексика и Канада.