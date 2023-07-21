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Сборная Коста-Рики уволила главного тренера официально

21 Июля 2023 • 08:03 Комментировать

Главный тренер сборной Коста-Рики Луис Фернандо Суарес оправлен в отставку. Об этом сообщила пресс-служба федерации футбола страны.

«Согласно решению исполнительного комитета, Луис Фернандо Суарес больше не будет работать на посту наставника сборной страны. Хотим пожелать ему успехов в дальнейшей карьере. Вскоре будет объявлено имя нового главного тренера», - говорится в публикации.

Стоит отметить, что 63-летний специалист занимал пост главного тренера сборной Коста-Рики с 2021 года. Под руководством Суареса команда провела 36 поединков, в которых одержала 17 побед, потерпела 12 поражений и семь раз сыграла вничью.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Коста-Рики Луис Фернандо Суарес
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