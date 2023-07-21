Главный тренер сборной Коста-Рики Луис Фернандо Суарес оправлен в отставку. Об этом сообщила пресс-служба федерации футбола страны.

«Согласно решению исполнительного комитета, Луис Фернандо Суарес больше не будет работать на посту наставника сборной страны. Хотим пожелать ему успехов в дальнейшей карьере. Вскоре будет объявлено имя нового главного тренера», - говорится в публикации.

Стоит отметить, что 63-летний специалист занимал пост главного тренера сборной Коста-Рики с 2021 года. Под руководством Суареса команда провела 36 поединков, в которых одержала 17 побед, потерпела 12 поражений и семь раз сыграла вничью.