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​Глава РФС Дюков высказался о поиске соперников для сборной России

14 Июля 2023 • 22:21 Комментировать

Александр Дюков, который занимает должность президента Российского футбольного союза, высказался на тему поиска соперников для сборной России.

Недавно генсек РФС Максим Митрофанов говорил, что 12 сентября сборная России сыграет против Катара на выезде. Вторую игру планируется провести на своём поле, соперник подбирается.

«Мы ведём переговоры с несколькими сборными. Важно, чтобы матч был домашним. Думаю, в течение июля мы объявим решение по сопернику», - сказал Дюков журналистам.

Напомним, что в июне сборная России не собиралась, в том числе из-за проблем с поиском соперника для товарищеского матча.  

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Александр Дюков
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