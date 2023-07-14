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​Месси признался, что мог уйти из сборной Аргентины

14 Июля 2023 • 15:54 Комментировать

Звёздный форвард Лионель Месси поделился воспоминаниями о чемпионате мира в Катаре, где сборная Аргентины в финале обыграла Францию по пенальти.

«Я наслаждался каждым моментом на протяжении чемпионата мира. Наслаждался так, как никогда раньше. Отчасти из-за того, что я знал, что это может быть мой последний мундиаль. Честно говоря, я думаю, что если бы мы не стали чемпионами мира, я бы ушёл из сборной. Но сейчас я не могу уйти – я должен получать от всего этого удовольствие», - слова Месси приводит портал Goal со ссылкой на аргентинское телевидение.

Напомним, что на клубном уровне летом Лионель Месси перешёл в «Интер Майами».

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Сборная Аргентины
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