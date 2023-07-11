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​Селюк рассказал, как Цымбаларь проходил просмотр в клубе с Ближнего Востока эксклюзив

11 Июля 2023 • 18:36 Комментировать

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» рассказал, как Илья Цымбаларь мог оказаться в клубе с Аравийского полуострова.

Отметим, что 12 сентября сборная России проведёт товарищеский матч против Катара в Дохе.

«Мне просто интересно, как наши ребята будут двигаться в Дохе. В сентябре температура может составлять 55 градусов. Помню, как-то я отправлял Илью Цымбаларя на просмотр в один из тех клубов. Не помню, куда именно он ездил: в Катар или в Арабские Эмираты. Потом он мне говорил: «Вышел на поле, а двигаться не могу. Жара страшная, бежать тяжело». Там тяжело играть людям из средней полосы России», - сказал Селюк.

Илья Цымбаларь известен главным образом по выступлениям за «Спартак». Он ушёл из жизни 28 декабря 2013 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Дмитрий Селюк Илья Цымбаларь Сборная Катара
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