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​Петрушин: «На сегодняшний день для сборной России любой соперник достойный» эксклюзив

11 Июля 2023 • 17:47 Комментировать

Бывший главный тренер «Динамо» Алексей Петрушин в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил решение провести товарищеский матч между сборными России и Катара.

«На сегодняшний день для сборной России любой соперник является достойным. Сборная обязательно должна играть, в неё должны вызываться сильнейшие игроки страны. Уровень Катара оценить сложно. Тот же Иран хорошо котируется в той группе команд. Думаю, Иран сильнее Катара, а Ирак слабее», - сказал Петрушин.

Матч Катар – Россия пройдёт в Дохе 12 сентября.

В прошлый раз сборная России собиралась в марте. Тогда команда Валерия Карпина сыграла вничью с Ираном (1:1) и обыграла Ирак (2:0).

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Сборная Катара Алексей Петрушин
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