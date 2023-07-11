Бывший главный тренер «Динамо» Алексей Петрушин в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил решение провести товарищеский матч между сборными России и Катара.

«На сегодняшний день для сборной России любой соперник является достойным. Сборная обязательно должна играть, в неё должны вызываться сильнейшие игроки страны. Уровень Катара оценить сложно. Тот же Иран хорошо котируется в той группе команд. Думаю, Иран сильнее Катара, а Ирак слабее», - сказал Петрушин.

Матч Катар – Россия пройдёт в Дохе 12 сентября.

В прошлый раз сборная России собиралась в марте. Тогда команда Валерия Карпина сыграла вничью с Ираном (1:1) и обыграла Ирак (2:0).