Бенту станет новым главным тренером сборной ОАЭ

Бывший главный тренер сборной Португалии Паулу Бенту близок тому, чтобы возглавить национальную команду Объединённых Арабских Эмиратов.

Как сообщает «Плеймейкер» с ссылкой на журналиста Фабрицио Романо, контракт 54-летнего специалиста с федерацией футбола ОАЭ будет подписан на три года. Ожидается, что стороны придут к соглашению уже в самые ближайшие дни.

Напомним, что последним местом работы Бенту была сборная Южной Кореи, которую он покинул после чемпионата мира в Катаре, где его подопечные сумели дойти до 1/8 финала турнира. Ранее именитый наставник также работал в «Спортинге», «Олимпиакосе» и национальной сборной Португалии.