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Бенту станет новым главным тренером сборной ОАЭ

09 Июля 2023 • 14:38 Комментировать

Бывший главный тренер сборной Португалии Паулу Бенту близок тому, чтобы возглавить национальную команду Объединённых Арабских Эмиратов.

Как сообщает «Плеймейкер» с ссылкой на журналиста Фабрицио Романо, контракт 54-летнего специалиста с федерацией футбола ОАЭ будет подписан на три года. Ожидается, что стороны придут к соглашению уже в самые ближайшие дни.

Напомним, что последним местом работы Бенту была сборная Южной Кореи, которую он покинул после чемпионата мира в Катаре, где его подопечные сумели дойти до 1/8 финала турнира. Ранее именитый наставник также работал в «Спортинге», «Олимпиакосе» и национальной сборной Португалии.  

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Оаэ Паулу Бенту
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