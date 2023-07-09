Бывший нападающий «Динамо» Сергей Кирьяков в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил решение провести товарищеский матч между сборными России и Катара.

- Вы положительно оцените такую инициативу РФС?

- Матч с Катаром для нас в текущих условиях — это супервариант. Лучше соперников на сегодняшний день у нас нет. Катар — предпочтительный соперник высокого уровня.

- Катар можно сопоставить по уровню с Ираном и Ираком?

- Я бы не стал сейчас сравнивать команды по уровню. Команда играла на чемпионате мира, это уже о многом говорит. Наши молодые игроки должны получать игровую практику на международном уровне.

- Вам не кажется, что результаты таких матчей могут повлиять на возвращение российских команд на официальный международный уровень?

- Если ФИФА и УЕФА действительно обратились с такой формулировкой в РФС, то это один момент, но я не думаю, что контрольные встречи действительно могут повлиять на наше возвращение.

Напомним, матч Катар — Россия состоится в Дохе 12 сентября.