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Кирьяков: «Для России матч с Катаром — это супервариант» эксклюзив

09 Июля 2023 • 13:12 Комментировать

Бывший нападающий «Динамо» Сергей Кирьяков в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил решение провести товарищеский матч между сборными России и Катара.

- Вы положительно оцените такую инициативу РФС?

- Матч с Катаром для нас в текущих условиях — это супервариант. Лучше соперников на сегодняшний день у нас нет. Катар — предпочтительный соперник высокого уровня.

- Катар можно сопоставить по уровню с Ираном и Ираком?

- Я бы не стал сейчас сравнивать команды по уровню. Команда играла на чемпионате мира, это уже о многом говорит. Наши молодые игроки должны получать игровую практику на международном уровне.

- Вам не кажется, что результаты таких матчей могут повлиять на возвращение российских команд на официальный международный уровень?

- Если ФИФА и УЕФА действительно обратились с такой формулировкой в РФС, то это один момент, но я не думаю, что контрольные встречи действительно могут повлиять на наше возвращение.

Напомним, матч Катар — Россия состоится в Дохе 12 сентября. 

 
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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Сергей Кирьяков Сборная Катара
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