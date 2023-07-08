Известный российский специалист Валерий Непомнящий в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил решение провести товарищеский матч между сборными России и Катара.

- Вы думаете, что Катар находится на одном уровне с Россией?

Честно говоря, я не знаю, как оценивать уровень подготовки команд. На сегодня у сборной России нет спаррингов, так что сложно оценить уровень команды. Лёгкой игры не жду, хотя понятно, что Катар уступает сборной России в классе.

- А разница в классе между сборными Ирана и Катара велика?

- Катар, наверное, уступает Ирану, но вряд ли он слабее того же Таджикистана.

- Для победы в этой игре Карпину надо привлечь самых сильных игроков с российским паспортом?

Мне в этой ситуации некорректно оценивать других тренеров. Карпин сам выстраивает свои планы и решает внутренние задачи. Я считаю, что в сборную надо приглашать сильнейших игроков на сегодняшний день. Работа на перспективу - это не к основной сборной, а к молодёжной.

Матч Катар - Россия пройдёт 12 сентября.