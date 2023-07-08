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​Мбаппе: «Думаю, мы выиграем ещё один чемпионат мира»

08 Июля 2023 • 18:10 Комментировать

Нападающий Килиан Мбаппе высказался о финале чемпионата мира – 2022. Как известно, сборная Франции в решающей битве за трофей уступила Аргентине по пенальти после ничьей 3:3. Мбаппе забил все три гола «трёхцветных».

«Трудно что-то говорить, когда ты был так близок, когда ты проиграл только по пенальти в финале. Но если мы проиграли, значит, так должно было произойти.

Мы вернёмся. Думаю, мы выиграем ещё один чемпионат мира. У этого состава сборной есть такое желание, есть эта мечта», - сказал Мбаппе в интервью France Football.

Килиан Мбаппе уже становился чемпионом мира в 2018 году.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Франции Килиан Мбаппе
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