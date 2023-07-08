Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил решение провести товарищеский матч между сборными России и Катара.

- Катар - достойный соперник для сборной России?

- Катарцы играли на чемпионате мира, так что будет интересно посмотреть, как будет выглядеть наша сборная. Конечно, хочется увидеть хороший результат и качественный матч. В последнее время не так важно, с кем мы будем играть на международном уровне. Просто хочется порадоваться за нашу сборную.

- По ощущениям Катар сильнее условных Ирана, Ирака и Таджикистана?

- Думаю, они находятся примерно на одном уровне. Наша сборная играла с Таджикистаном не в тот футбол, который ждали болельщики. Фанаты хотят видеть доминирующий стиль и победные цифры на табло.

- Для победы в игре с Катаром Карпину придётся задействовать сильнейших игроков нашей страны?

- Думаю, наши руководители понимают, зачем вообще нужны такие игры в текущей непростой ситуации. Молодёжь не всегда способна дать хороший результат, так что надо собрать в команде сильнейших.

Матч Катар - Россия пройдёт в Дохе 12 сентября.