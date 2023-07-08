Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил решение провести товарищеский матч между сборными России и Катара.

- Катар - достойный соперник для сборной России?

- Я бы сказал, что нас ждёт серьёзный спарринг. Сложно сказать, какая из команд сильнее. Катар играл на чемпионате мира, в стране быстро развивается футбол. На поле встретятся две достойные команды.

- Вам кажется, что катарцы сильнее иранцев, иракцев и киргизов?

- Катар тщательно подготовился к чемпионату мира, но у команды не получилось ярко выступить на турнире. Нас точно ждёт серьёзная встреча.

Напомним, что матч Катар – Россия пройдёт 12 сентября.