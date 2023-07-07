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​Кобелев - о матче с Катаром: «Сборная должна существовать даже в условиях изоляции» эксклюзив

07 Июля 2023 • 18:18 Комментировать

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил решение провести товарищеский матч между сборными России и Катара.

- Вы думаете, что Катар - достойный соперник для сборной России?

- Здесь идёт речь немного о другом. На сегодняшний день я точно могу сказать, что сборная должна собираться и встречаться с любым соперником. Выезд Катар для нас - это большой плюс.

- То есть эту встречу надо рассматривать просто с точки зрения еще одной возможности обычного сбора?

- Сборная должна существовать даже в условиях изоляции. Понятно, что сейчас сложно искать соперников, но у игроков всей страны должна быть конкретная цель - попасть в сборную. Любой матч сборной необходим вне зависимости от соперника. Надо собираться вместе и держать руку на пульсе, иметь наигранный состав.

Матч Катар – Россия пройдёт 12 сентября в Дохе.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Андрей Кобелев Сборная Катара
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