Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил решение провести товарищеский матч между сборными России и Катара.

- Вы думаете, что Катар - достойный соперник для сборной России?

- Здесь идёт речь немного о другом. На сегодняшний день я точно могу сказать, что сборная должна собираться и встречаться с любым соперником. Выезд Катар для нас - это большой плюс.

- То есть эту встречу надо рассматривать просто с точки зрения еще одной возможности обычного сбора?

- Сборная должна существовать даже в условиях изоляции. Понятно, что сейчас сложно искать соперников, но у игроков всей страны должна быть конкретная цель - попасть в сборную. Любой матч сборной необходим вне зависимости от соперника. Надо собираться вместе и держать руку на пульсе, иметь наигранный состав.

Матч Катар – Россия пройдёт 12 сентября в Дохе.