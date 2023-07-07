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Митрофанов – о возможном участии сборной России в отборе на ЧМ-26: «Надежда умирает последней»

07 Июля 2023 • 15:57 Комментировать

Максим Митрофанов, который занимает пост генерального секретаря Российского футбольного союза, ответил на вопрос о возможном участии сборной России в отборе на чемпионат мира – 2026.

«Если ли надежда, что к моменту жеребьёвки отбора что-то решится? Надежда умирает последней», - сказал Митрофанов журналистам.

Жеребьёвка отборочного цикла к следующему чемпионату мира пройдёт в конце 2024 года.

Также Митрофанов сообщил журналистам, что потенциальный переход РФС в АФК не будет означать снятие санкций со стороны ФИФА.

Напомним, что чемпионат мира – 2026 пройдёт в США, Канаде и Мексике.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России РФС Максим Митрофанов
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