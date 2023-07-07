Митрофанов – о возможном участии сборной России в отборе на ЧМ-26: «Надежда умирает последней»

Максим Митрофанов, который занимает пост генерального секретаря Российского футбольного союза, ответил на вопрос о возможном участии сборной России в отборе на чемпионат мира – 2026.
«Если ли надежда, что к моменту жеребьёвки отбора что-то решится? Надежда умирает последней», - сказал Митрофанов журналистам.
Жеребьёвка отборочного цикла к следующему чемпионату мира пройдёт в конце 2024 года.
Также Митрофанов сообщил журналистам, что потенциальный переход РФС в АФК не будет означать снятие санкций со стороны ФИФА.
Напомним, что чемпионат мира – 2026 пройдёт в США, Канаде и Мексике.
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