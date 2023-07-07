​В РФС сообщили, что переход в АФК не поменяет позицию ФИФА в отношении России

Максим Митрофанов, который занимает должность генерального секретаря Российского футбольного союза, высказался на тему возможного перехода из УЕФА в АФК. По словам функционера, на позицию ФИФА в отношении России это никак не повлияет.

«Для ФИФА нет принципиальной разницы, в какой конфедерации состоит РФС. Не нужно думать, что если бы мы перешли, то ФИФА сняла бы санкции. Это не так. Нужно решать вопрос комплексно. Переговоры идут», - сказал Митрофанов представителям СМИ.

Напомним, что российский футбол уже полтора года находится под санкциями. Клубы не участвуют в турнирах УЕФА, а сборные могут проводить только товарищеские матчи.