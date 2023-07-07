​Названа дата матча сборных России и Катара

В следующий раз сборная России соберётся в сентябре. Команда Валерия Карпина должна провести два товарищеских матча. Первым соперником российской сборной станет Катар, а второго соперника Российский футбольный союз ещё ищет.

Максим Митрофанов, который занимает должность генерального секретаря Российского футбольного союза, сообщил журналистам, что матч Катар – Россия пройдёт в Дохе во вторник, 12 сентября. На каком стадионе пройдёт игра, определит местная футбольная федерация.

Напомним, что в прошлый раз сборная России собиралась в конце марта. Тогда команда Валерия Карпина сыграла вничью с Ираном (1:1) и обыграла Ирак (2:0).