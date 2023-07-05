Мор оценил назначение Анчелотти в сборную Бразилии

Бывший игрок столичного «Спартака» Эдуард Мор высказался о назначении Карло Анчелотти на пост главного тренера бразильской национальной команды.

«Думаю, те, кто принимал решение — молодцы, лучшего тренера для сборной Бразилии просто не найти. Анчелотти играет на сильных качествах футболистов, для сборной это просто лучший тренер», — приводит слова эксперта «Матч ТВ». По его мнению, «пентакампеоны» вошли в число главных претендентов на выигрыш следующего чемпионата мира, который пройдёт в 2026 году в США, Канаде и Мексике.

Напомним, что после вылета с ЧМ-2022 сборная Бразилии попрощалась с Тите. Карло Анчелотти начнёт руководить пятикратными победителями мундиалей с 2024 года после завершения предстоящей клубной кампании с мадридским «Реалом».