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Эмилиано Мартинес: «Месси — лучший игрок в истории, и в будущем ему не будет равных»

04 Июля 2023 • 19:54 Комментировать

Вратарь сборной Аргентины и «Астон Виллы» Эмилиано Мартинес высказался о важности Лионеля Месси для национальной команды.

«Месси — лучший игрок в истории, и в будущем ему не будет равных. С ним невозможно сравниться. С ним мы выиграем следующий Кубок Америки и, надеюсь, следующий чемпионат мира», — заявил лучший голкипер катарского мундиаля, чьи слова приводит Sudanalytics.

Напомним, что сборная Аргентины выиграла предыдущий чемпионат мира. Лионель Месси с семью голами стал лучшим футболистом турнира, а Эмилиано Мартинес взял награду лучшего вратаря ЧМ-2022.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Сборная Аргентины Эмилиано Мартинес
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