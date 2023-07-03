Митрофанов: Дизайн новой формы сборной России будет индивидуален

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов поделился ожиданиями от новой формы сборной России, производителем которой станет отечественный бренд Jogel.

«Думаю, что с точки зрения качества она будет точно не хуже той, которую делал Adidas. А с точки зрения дизайна она будет по крайней мере индивидуальна, это будет форма, которую мы согласовывали сами», — заявил функционер в интервью изданию «РБ Спорт». По его словам, РФС принимает участие в разработке дизайна совместно с новым техническим партнёром, отметив, что это отличает Jogel от более крупных компаний, отказывавшихся вносить изменения во внешний вид футболок.

Напомним, что с 2008 по 2022 год техническим партнёром сборной России по футболу была немецкая компания Adidas.