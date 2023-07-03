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Митрофанов: Дизайн новой формы сборной России будет индивидуален

03 Июля 2023 • 16:36 Комментировать

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов поделился ожиданиями от новой формы сборной России, производителем которой станет отечественный бренд Jogel.

«Думаю, что с точки зрения качества она будет точно не хуже той, которую делал Adidas. А с точки зрения дизайна она будет по крайней мере индивидуальна, это будет форма, которую мы согласовывали сами», — заявил функционер в интервью изданию «РБ Спорт». По его словам, РФС принимает участие в разработке дизайна совместно с новым техническим партнёром, отметив, что это отличает Jogel от более крупных компаний, отказывавшихся вносить изменения во внешний вид футболок.

Напомним, что с 2008 по 2022 год техническим партнёром сборной России по футболу была немецкая компания Adidas.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Максим Митрофанов Jogel
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