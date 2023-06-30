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​Ровно 10 лет назад сборная Бразилии выиграла Кубок конфедераций

30 Июня 2023 • 16:59 Комментировать

Ровно 10 лет назад, 30 июня 2013 года, сборная Бразилии играла против Испании в финале Кубка конфедераций. Команды встречались на «Маракана» - на главном стадионе Бразилии в Рио-де-Жанейро. «Селесао» обыграли испанцев со счётом 3:0. Автором дубля стал нападающий Фред, а ещё один гол забил Неймар.

Через год, в 2014-м, сборная Бразилии на домашнем чемпионате мира заняла четвёртое место. В полуфинале «селесао» тогда проиграли Германии с результатом 1:7.

Напомним, что Кубок конфедераций больше разыгрываться не будет. С 2025 года на смену этому турниру придёт клубный чемпионат мира в расширенном формате.

В этот день 65 лет назад Бразилия впервые выиграла чемпионат мира

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