В Федерации футбола Туниса высказались о возможности матча против сборной России

Кайс Регес, пресс-секретарь Федерации футбола Туниса, отреагировал на возможное проведение матча против сборной России.

«У нас товарищеский матч 12 сентября в Каире против Египта, поэтому матч со сборной России этой осенью маловероятен. Однако в будущем — всё возможно»,— заявил функционер тунисской федерации в интервью изданию Sport24. По его словам, при поступлении предложения от РФС президент ФФТ и главный тренер «львов Карфагена» обязательно рассмотрят его.

Напомним, что сборная России не провела матчей этим летом. Следующие поединки подопечных Валерия Карпина состоятся осенью, однако соперники пока что не определены.