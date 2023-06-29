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​В этот день 65 лет назад Бразилия впервые выиграла чемпионат мира

29 Июня 2023 • 18:19 Комментировать (1)

Ровно 65 лет назад, 29 июня 1958 года, в Сольне проходил финал чемпионата мира между сборными Бразилии и Швеции. Бразильская команда победила со счётом 5:2.

Бразильцы Вава и Пеле в тот вечер оформили по дублю, а ещё один гол в составе победителей забил Загалло.

Для сборной Бразилии это была первая победа на чемпионате мира. Впоследствии бразильцы выигрывали турнир ещё четыре раза – в 1962, 1970, 1994 и 2002 годах.

Если брать пять последующих мундиалей, то лучшим результатом «селесао» было четвёртое место в 2014 году. На последнем чемпионате мира в Катаре бразильцы вылетели уже на стадии 1/4 финала.

Ровно 15 лет назад сборная Испании выиграла чемпионат Европы

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Евро-Футбол.Ру,
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Комментарии (1)
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NOBODY
29 Июня 2023 в 18:57
когда же вы уже станете секстакампеонами? )))))
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