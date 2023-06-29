​В топ-5 рейтинга ФИФА произошло изменение

В четверг ФИФА на своём сайте опубликовала свежую версию рейтинга национальных сборных. В тройке лучших команд изменений не произошло – на вершине располагается Аргентина, второй идёт Франция, а третью строчку занимает Бразилия. А вот на четвёртом месте теперь находится сборная Англии, которая обошла Бельгию. «Красные дьяволы» потеряли одну строчку.

На шестое место поднялась сборная Хорватии, которая потеснила Нидерланды – «оранжевые» теперь седьмые. Также в топ-10 идут Италия, Португалия и Испания.

Как мы уже сообщали, сборная России в рейтинге ФИФА опустилась на одну строчку. В июне команда Валерия Карпина не собиралась.