​Россия опустилась в рейтинге ФИФА

В четверг на страницах официального сайта ФИФА был обнародован свежий рейтинг национальных команд. Это первое обновление рейтинга почти за три месяца – в прошлый раз рейтинг публиковался 6 апреля.

Сборная России в рейтинге ФИФА опустилась с 37-го места, на 38-е. Российскую национальную команду обошла сборная Чехии.

Ближайший сбор национальной сборной России пройдёт в сентябре. Команда Валерия Карпина должна провести товарищеский матч против Катара на выезде. Ещё один товарищеский матч российская сборная планирует провести дома, РФС сейчас занимается поиском соперника.