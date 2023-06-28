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Гарека может возглавить сборную Бахрейна

28 Июня 2023 • 21:38 Комментировать

Известный аргентинский специалист Рикардо Гарека может продолжить свою тренерскую карьеру в Азии.

По информации журналиста Хермана Гарсии Гровы, бывший наставник сборной Перу получил официальное предложение стать тренером национальной команды Бахрейна. Сообщается, что аргентинский специалист хочет подробно узнать подробности о будущем месте работы, культуре страны и уровне футбола в Бахрейне, прежде чем принимать окончательное решение.

Напомним, что с 2015 по 2022 год Рикардо Гарека возглавлял сборную Перу, с которой вышел на российский чемпионат мира, а также добрался до финала Кубка Америки в 2019 году.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Бахрейна Рикардо Гарека
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