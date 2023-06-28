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​Сборная Ганы не сыграет с Россией в 2023 году

28 Июня 2023 • 12:44 Комментировать

Сборная Ганы не станет соперником сборной России по товарищескому матчу в 2023 году. Об этом рассказал Курт Окрару, который занимает пост президента Федерации футбола Ганы.

«Этой осенью мы точно не сыграем с российской сборной. Потом - будет видно», - сказал Окрару, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Президент Федерации футбола Ганы отметил, что организация сотрудничает с Российским футбольным союзом, но не ведёт переговоры о матче.

В сентябре сборная России должна провести гостевой товарищеский матч против Катара. Сейчас РФС работает над поиском соперника для второго матча, который планируется провести дома.  

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Сборная Ганы
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