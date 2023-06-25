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Месси может отказаться от сборной Аргентины на время – названа причина

25 Июня 2023 • 14:40 Комментировать

Лионель Месси решил не продлевать контракт с «ПСЖ» после двух проведённых сезонов. Аргентинец отправится покорять МЛС в составе «Интер Майами». Месси впервые в жизни будет играть не в Европе, и для него очень важно адаптироваться к новым условиям, ни за что не отвлекаясь. На этом фоне звёздный аргентинец может на время уйти из сборной Аргентины.

Как сообщает The Mirror, Месси уже обсудил вариант с временным уходом из сборной с тренером команды Лионелем Скалони, и для последнего это стало неожиданностью. Решение должна одобрить ещё и федерация, но ожидается, что просьба Лео будет удовлетворена.

Предполагается, что Месси не будет выступать за сборную Аргентины в течение года.

​Месси назвал два своих больших разочарования в «ПСЖ»

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Сборная Аргентины
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