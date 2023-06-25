​Месси вспомнил о поражении от Саудовской Аравии в первом матче чемпионата мира

Сборная Аргентины выиграла чемпионат мира - 2022, хотя первую игру на турнире сенсационно проиграла Саудовской Аравии с результатом 1:2. Капитан «альбиселесте» Лионель Месси вспомнил о том поражении.

«Начать первую игру таким образом было одним из ключевых моментов. Это был очень тяжёлый удар для нас. С этого момента мы стали играть по-другому, потому что знали, что любая ошибка может оставить нас за бортом турнира. Мы все верили, что это будет самая лёгкая игра в группе, а вышло наоборот. Оглядываясь назад, это был удар в нужное время», - сказал Месси в интервью для beIN Sports.

Напомним, что в финале мундиаля Аргентина обыграла Францию по пенальти.