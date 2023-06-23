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​Участник чемпионата мира – 2022 готов сыграть с Россией

23 Июня 2023 • 15:57 Комментировать

Сборная России из-за санкций сейчас может проводить только товарищеские матчи, причём находить соперников для них не так просто. Потенциальным оппонентом команды Валерия Карпина может стать сборная Сенегала.

«Технический состав Федерации футбола Сенегала во главе с президентом могут обсудить возможное проведение товарищеского матча между нашей национальной командой и сборной России», - комментарий из Федерации приводит на своих страницах sport24.

В сенегальской федерации отметили, что игру против России можно будет провести уже в сентябре.

Ранее в РФС сообщали о том, что во время сентябрьского сбора национальная команда России сыграет против Катара на выезде. Теперь РФС ищет соперника для второго матча, который хотелось бы провести дома.

Сборная Сенегала в 2022 году выступала на чемпионате мира. Там команда дошла до 1/8 финала, где проиграла Англии (0:3). 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Сборная Сенегала
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