​РФС не рассматривает вопрос ответного матча с Катаром

В сентябре сборная России должна провести гостевой товарищеский матч против Катара. При этом переговоры об этой игре продолжаются. Несколько слов на этот счёт сказал Максим Митрофанов, который занимает должность генерального секретаря Российского футбольного союза.

«Переговоры идут по поводу коммерческой составляющей. Вопрос ответного матча в контракте не рассматриваем», - сказал Митрофанов журналистам.

Планируется, что в сентябре сборная России проведёт два товарищеских матча. РФС сейчас работает над поиском второго соперника для команды Валерия Карпина.

Напомним, что в июне сборная России не собиралась.