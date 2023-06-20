​Япония разгромила Перу в товарищеском матче

Во вторник товарищеский матч проводили сборные Японии и Перу. «Синие самураи» уверенно разобрались с соперником – 4:1. В составе японской сборной дубль оформил Ито Хироки. Ещё по голу забили Митома Каору и Маэда Дайдзэн. В концовке гол престижа за перуанцев забил Кристофер Гонсалес.

Ознакомиться со всеми событиями матча сборных Японии и Перу в деталях можно в текстовой трансляции. Она проходила на портале LiveResult.