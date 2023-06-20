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​Япония разгромила Перу в товарищеском матче

20 Июня 2023 • 15:36 Комментировать
Япония
4:1
Перу
окончен

Во вторник товарищеский матч проводили сборные Японии и Перу. «Синие самураи» уверенно разобрались с соперником – 4:1. В составе японской сборной дубль оформил Ито Хироки. Ещё по голу забили Митома Каору и Маэда Дайдзэн. В концовке гол престижа за перуанцев забил Кристофер Гонсалес.

Ознакомиться со всеми событиями матча сборных Японии и Перу в деталях можно в текстовой трансляции. Она проходила на портале LiveResult.

Протокол игры  
Япония4:1Перу
(1:0) Ито Хироки22'  
(2:0) Митома Каору37'  
(3:0) Ито Дзюня63'  
(4:0) Маэда Дайдзэн75'  
  83'Гонсалес Кристофер (4:1)
Накамура КосукэСугавара ЮкинариТанигути СёгоИтакура КоИто ХирокиЭндо ВатаруМитома КаоруКамада ДаитиИто ДзюняХатате РеоФурухаси Кёго
Запасные: Асано ТакумаШмидт ДэниелКубо ТакефусаОсака КейсукеКавабэ ХаяоИто АцукиСома ЮкиМаэда ДайдзэнМорисита РёяКавасаки СотаМорита ХидемасаДоан РицуСеко АюмуНакамура Кейто
Гальесе ПедроСантамария АндерсонСамбрано ОчандартеЛора КарлосЛопес МаркосПенья СерхиоКуэва КристианЙотун ЙошимарВильдер КартахенаГерреро ПаолоЛападула Джанлука
Запасные: Агино ПедроКарвальо ХосеКалленс АлександрВалера АлексФлорес ЭдисонГонсалес КристоферАраухо МигельРейна БрайанКаседа КарлосТрауко МигельАбрам ЛуисКастильо Хесус
20 июня.

 

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