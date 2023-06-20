​Япония разгромила Перу в товарищеском матче

Во вторник товарищеский матч проводили сборные Японии и Перу. «Синие самураи» уверенно разобрались с соперником – 4:1. В составе японской сборной дубль оформил Ито Хироки. Ещё по голу забили Митома Каору и Маэда Дайдзэн. В концовке гол престижа за перуанцев забил Кристофер Гонсалес.
Ознакомиться со всеми событиями матча сборных Японии и Перу в деталях можно в текстовой трансляции. Она проходила на портале LiveResult.
Протокол игры
|(1:0) Ито Хироки22'
|(2:0) Митома Каору37'
|(3:0) Ито Дзюня63'
|(4:0) Маэда Дайдзэн75'
|83'Гонсалес Кристофер (4:1)
Накамура Косукэ•Сугавара Юкинари•Танигути Сёго•Итакура Ко•Ито Хироки•Эндо Ватару•Митома Каору•Камада Даити•Ито Дзюня•Хатате Рео•Фурухаси Кёго
Гальесе Педро•Сантамария Андерсон•Самбрано Очандарте•Лора Карлос•Лопес Маркос•Пенья Серхио•Куэва Кристиан•Йотун Йошимар•Вильдер Картахена•Герреро Паоло•Лападула Джанлука
20 июня.
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