​Аргентина без Месси обыграла Индонезию

В понедельник сборная Аргентины проводила товарищеский матч против Индонезии. «Альбиселесте» выступали без Лионеля Месси – звёздный нападающий отправился в отпуск после игры против Австралии.
Аргентинцы обыграла Индонезию со счётом 2:0, забив по голу в каждом из таймов. На 38-й минуте автором гола стал Леандро Паредес, а на 55-й минуте – Кристиан Романо.
Отметим, что сборная Аргентины является действующим чемпионом мира. В конце 2022 года в финале катарского мундиаля «альбиселесте» обыграли Францию по пенальти.
Протокол игры
Ридхо Ризки•Амат Хорди•Бэгготт Элкан•Мангкуалам Аснави•Паттинама Шейн•Фердинан Марселино•Йеннер Ивар•Клок Марк•Димас Драхад Мухаммад•Стрёйк Рафаэль•Нугрохо Анди
Мартинес Эмилиано•Молина Науэль•Ромеро Кристиан•Песселья Херман•Медина Факундо•Паласиос Эсекиэль•Паредес Леандро•Ло Чельсо Джовани•Буонанотте Факундо•Альварес Хулиан•Гонсалес Николас
19 июня.
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