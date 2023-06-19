​Аргентина без Месси обыграла Индонезию

В понедельник сборная Аргентины проводила товарищеский матч против Индонезии. «Альбиселесте» выступали без Лионеля Месси – звёздный нападающий отправился в отпуск после игры против Австралии.

Аргентинцы обыграла Индонезию со счётом 2:0, забив по голу в каждом из таймов. На 38-й минуте автором гола стал Леандро Паредес, а на 55-й минуте – Кристиан Романо.

Отметим, что сборная Аргентины является действующим чемпионом мира. В конце 2022 года в финале катарского мундиаля «альбиселесте» обыграли Францию по пенальти.