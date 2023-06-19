Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира 2026

Дибала рассказал, что Месси значит для сборной Аргентины

19 Июня 2023 • 09:03 Комментировать

Форвард «Ромы» и сборной Аргентины Пауло Дибала высказался о важности нападающего Лионеля Месси для национальной команды.

«Лео – легенда, это наш капитан, уникальный футболист. Он настоящий идол. Месси делает что-то особенное для футбола. Я очень рад, что мы вместе подарили радость людям на чемпионате мира», - передает слова Дибалы инсайдер Альфредо Педулла в своих социальных сетях.

Напомним, что сборная Аргентины стала триумфатором чемпионата мира – 2022. В финальном поединке южноамериканцы победили Францию (3:3, 4:2 – по пенальти). Месси был признан лучшим футболистом мундиаля.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Сборная Аргентины Пауло Дибала
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
19.06.23 в 19:00
Армения Армения
Латвия Латвия
2.01 3.25 4.30
Видео
19.06.23 в 19:00
Украина Украина
Мальта Мальта
1.07 13.00 35.00
Видео
19.06.23 в 19:00
Финляндия Финляндия
Сан-Марино Сан-Марино
1.03 19.00 100.00
Видео
19.06.23 в 21:45
Турция Турция
Уэльс Уэльс
2.27 3.15 3.55
Видео
19.06.23 в 21:45
Словения Словения
Дания Дания
3.95 3.50 2.00
Видео
19.06.23 в 21:45
Франция Франция
Греция Греция
1.28 6.00 11.00
Видео
19.06.23 в 21:45
Израиль Израиль
Андорра Андорра
1.14 8.80 21.00
Видео
19.06.23 в 21:45
Беларусь Беларусь
Косово
4.90 3.50 1.81
Видео
19.06.23 в 21:45
Англия Англия
Северная Македония Северная Македония
1.20 7.00 16.00
Видео
19.06.23 в 21:45
Северная Ирландия Северная Ирландия
Казахстан Казахстан
1.71 3.55 5.80
Видео
19.06.23 в 21:45
Швейцария Швейцария
Румыния Румыния
1.48 4.30 7.60
Видео
19.06.23 в 21:45
Ирландия Ирландия
Гибралтар Гибралтар
1.02 20.00 70.00
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 19 Июня
09:03 · Чемпионат мира 2026
Дибала рассказал, что Месси значит для сборной Аргентины
18 Июня
18:58 · Чемпионат мира 2026
Месси: «Никогда не отказывайтесь от мечты» 1
09:17 · Чемпионат мира 2026
Мартинес назвал игрока, который может заменить ди Марию в сборной Аргентины
16 Июня
16:35 · Чемпионат мира 2026
​Фанат выбежал на поле и обнял Месси – его сурово наказали 1
08:23 · Чемпионат мира 2026
Месси опубликовал пост после самого быстрого гола в карьере
15 Июня
18:49 · Чемпионат мира 2026
Месси рассказал, в каком случае ушёл бы из сборной Аргентины
17:56 · Чемпионат мира 2026
Месси установил рекорд и помог Аргентине обыграть Австралию
16:56 · Чемпионат мира 2026
Месси забивал на всех минутах, кроме первой
15:17 · Чемпионат мира 2026
Месси забил Австралии уже на второй минуте 1
13:10 · Чемпионат мира 2026
Сборная России впервые будет играть в форме отечественного производителя – контракт подписан
09:52 · Россия. Премьер-лига
Агкацев: «С Кафановым о вызове в сборную мы не общались»
14 Июня
19:39 · Чемпионат мира 2026
Гарначо высказался о выборе в пользу сборной Аргентины
18:38 · Чемпионат мира 2026
​Скалони: «Месси готов провести всю игру с Австралией»
18:30 · Чемпионат мира 2026
​Скалони прокомментировал слова Месси о следующем чемпионате мира
17:33 · Россия. Премьер-лига
​РФС ещё не подписал договор о матче сборной России против Катара
Все новости
Рекомендуем