Дибала рассказал, что Месси значит для сборной Аргентины

Форвард «Ромы» и сборной Аргентины Пауло Дибала высказался о важности нападающего Лионеля Месси для национальной команды.

«Лео – легенда, это наш капитан, уникальный футболист. Он настоящий идол. Месси делает что-то особенное для футбола. Я очень рад, что мы вместе подарили радость людям на чемпионате мира», - передает слова Дибалы инсайдер Альфредо Педулла в своих социальных сетях.

Напомним, что сборная Аргентины стала триумфатором чемпионата мира – 2022. В финальном поединке южноамериканцы победили Францию (3:3, 4:2 – по пенальти). Месси был признан лучшим футболистом мундиаля.