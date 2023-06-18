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Месси: «Никогда не отказывайтесь от мечты»

18 Июня 2023 • 18:58 Комментировать (1)

На канале adidas Football в YouTube было опубликовано видео, посвящённое победе сборной Аргентины на чемпионате мира в Катаре. Несколько слов сказал звёздный капитан «альбиселесте» - Лионель Месси.

«Я понял, что дело не только в победе, но и в том, что само путешествие преподаёт ценные жизненные уроки. Я считаю, что решающее значение имеет желание добиваться успеха, готовность предпринимать новые попытки, особенно когда что-то не получается. Никогда не отказывайтесь от своей мечты», - сказал Месси.

Напомним, что в финале чемпионата мира – 2022 сборная Аргентины обыграла Францию по пенальти.

​Месси может сыграть за звёзд МЛС

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Сборная Аргентины
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Комментарии (1)
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Alex1972
18 Июня 2023 в 19:01
Эх, мечты..
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