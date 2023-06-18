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Мартинес назвал игрока, который может заменить ди Марию в сборной Аргентины

18 Июня 2023 • 09:17 Комментировать

Голкипер сборной Аргентины Эмилиано Мартинес рассказал, что думает о партнере по национальной команде Алехандро Гарначо.

«Алехандро – скромный парень. Он очень усердно трудится на тренировках. У Гарначо огромное желание играть за сборную Аргентины. Это наша подрастающая звезда. По манере игры он очень похож на Анхеля ди Марию. У него есть все, чтобы стать таким же важным игроком для нашей команды», - приводятся слова Мартинеса на страницах портал Goal.com.

В минувшем сезоне Английской премьер-лиги 18-летний нападающий провел 19 поединков. Алехандро отметился тремя забитыми мячами и двумя голевыми передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Аргентины Эмилиано Мартинес Алехандро Гарначо
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