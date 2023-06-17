Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира 2026

​В РФС назвали условие допуска сборной России к чемпионату мира – 2026

17 Июня 2023 • 13:32 Комментировать

Российские клубы и сборные из-за санкций сейчас не участвуют в международных турнирах. Так, например, сборная России не была допущена к отбору на Евро-2024.

Максим Митрофанов, который занимает должность генерального секретаря Российского футбольного союза, ответил на вопрос, в каком случае сборная России может выступить на следующем чемпионате мира.

«Для этого достаточно, чтобы до начала отбора на турнир решения совета ФИФА и исполкома УЕФА о нашем отстранении были отменены», - сказал Митрофанов, чьи слова приводит ТАСС.

Митрофанов отметил, что РФС сейчас работает над тем, чтобы получить возможность выступить в отборе на мундиаль.

В 2026 году чемпионат мира будут принимать сразу три страны – США, Мексика и Канада.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная России РФС Максим Митрофанов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
17.06.23 в 16:00
Литва Литва
Болгария Болгария
3.20 3.25 2.36
Видео
17.06.23 в 16:00
Люксембург Люксембург
Лихтенштейн Лихтенштейн
1.13 9.20 21.00
Видео
17.06.23 в 19:00
Азербайджан Азербайджан
Эстония Эстония
2.09 3.40 3.75
Видео
17.06.23 в 19:00
Черногория Черногория
Венгрия Венгрия
3.40 3.35 2.24
Видео
17.06.23 в 19:00
Норвегия Норвегия
Шотландия Шотландия
2.19 3.45 3.40
Видео
17.06.23 в 21:45
Исландия Исландия
Словакия Словакия
2.70 3.30 2.70
Видео
17.06.23 в 21:45
Кипр Кипр
Грузия Грузия
3.00 3.35 2.45
Видео
17.06.23 в 21:45
Албания Албания
Молдова Молдова
1.48 4.50 7.00
Видео
17.06.23 в 21:45
Бельгия Бельгия
Австрия Австрия
1.58 4.30 5.80
Видео
17.06.23 в 21:45
Португалия Португалия
Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина
1.31 5.60 10.00
Видео
17.06.23 в 21:45
Фарерские острова Фарерские острова
Чехия Чехия
11.00 5.80 1.29
Видео
Все матчи
Новости
16 Июня
16:35 · Чемпионат мира 2026
​Фанат выбежал на поле и обнял Месси – его сурово наказали 1
08:23 · Чемпионат мира 2026
Месси опубликовал пост после самого быстрого гола в карьере
15 Июня
18:49 · Чемпионат мира 2026
Месси рассказал, в каком случае ушёл бы из сборной Аргентины
17:56 · Чемпионат мира 2026
Месси установил рекорд и помог Аргентине обыграть Австралию
16:56 · Чемпионат мира 2026
Месси забивал на всех минутах, кроме первой
15:17 · Чемпионат мира 2026
Месси забил Австралии уже на второй минуте 1
13:10 · Чемпионат мира 2026
Сборная России впервые будет играть в форме отечественного производителя – контракт подписан
09:52 · Россия. Премьер-лига
Агкацев: «С Кафановым о вызове в сборную мы не общались»
14 Июня
19:39 · Чемпионат мира 2026
Гарначо высказался о выборе в пользу сборной Аргентины
18:38 · Чемпионат мира 2026
​Скалони: «Месси готов провести всю игру с Австралией»
18:30 · Чемпионат мира 2026
​Скалони прокомментировал слова Месси о следующем чемпионате мира
17:33 · Россия. Премьер-лига
​РФС ещё не подписал договор о матче сборной России против Катара
13 Июня
14:39 · Испания. Ла Лига
​В Бразилии надеются убедить Анчелотти
09:53 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Зенита» Ренан прокомментировал вызов в сборную Бразилии
08:26 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Зенита» вызван в сборную Бразилии
Все новости
Рекомендуем