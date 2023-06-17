​В РФС назвали условие допуска сборной России к чемпионату мира – 2026

Российские клубы и сборные из-за санкций сейчас не участвуют в международных турнирах. Так, например, сборная России не была допущена к отбору на Евро-2024.

Максим Митрофанов, который занимает должность генерального секретаря Российского футбольного союза, ответил на вопрос, в каком случае сборная России может выступить на следующем чемпионате мира.

«Для этого достаточно, чтобы до начала отбора на турнир решения совета ФИФА и исполкома УЕФА о нашем отстранении были отменены», - сказал Митрофанов, чьи слова приводит ТАСС.

Митрофанов отметил, что РФС сейчас работает над тем, чтобы получить возможность выступить в отборе на мундиаль.

В 2026 году чемпионат мира будут принимать сразу три страны – США, Мексика и Канада.