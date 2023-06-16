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​Фанат выбежал на поле и обнял Месси – его сурово наказали

16 Июня 2023 • 16:35 Комментировать

В четверг в Китае проходил товарищеский матч сборных Аргентины и Австралии. «Альбиселесте» победили со счётом 2:0, причём звёздный Лионель Месси забил самый быстрый гол в своей карьере.

По ходу игры с трибуны на поле выбежал болельщик. Ему удалось подбежать к Месси и обнять его. Фаната буквально вынесли с поля сотрудники службы безопасности, но даже в этот момент парень был счастлив (судя по выражению лица), ведь обнять Месси удаётся не каждому.

За свои поступки надо отвечать, и болельщик теперь не сможет ходить на стадионы в течение года. Такое наказание для молодого человека назначила полиция Китая.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Сборная Аргентины
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