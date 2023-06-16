​Фанат выбежал на поле и обнял Месси – его сурово наказали

В четверг в Китае проходил товарищеский матч сборных Аргентины и Австралии. «Альбиселесте» победили со счётом 2:0, причём звёздный Лионель Месси забил самый быстрый гол в своей карьере.

По ходу игры с трибуны на поле выбежал болельщик. Ему удалось подбежать к Месси и обнять его. Фаната буквально вынесли с поля сотрудники службы безопасности, но даже в этот момент парень был счастлив (судя по выражению лица), ведь обнять Месси удаётся не каждому.

За свои поступки надо отвечать, и болельщик теперь не сможет ходить на стадионы в течение года. Такое наказание для молодого человека назначила полиция Китая.