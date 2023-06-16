Месси опубликовал пост после самого быстрого гола в карьере

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси опубликовал пост в социальных сетях после победы над командой Австралии в контрольном поединке. Встреча завершилась победой «альбиселесте» со счетом 2:0.

«Наслаждаюсь в сборной Аргентины. Огромное спасибо болельщикам в Китае за потрясающую поддержку», - говорится в публикации 35-летнего нападающего в соцсетях.

В прошедшей встрече Месси отметился самым быстрым голом в своей карьере. Чтобы поразить ворота соперника, ему понадобилась 1 минута и 19 секунд после стартового свистка. Ранее лучшим его показателем был гол в ворота лондонского «Челси», который он забил через 2 минуты и 7 секунд после начала игры.