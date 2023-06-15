Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира 2026

Месси рассказал, в каком случае ушёл бы из сборной Аргентины

15 Июня 2023 • 18:49 Комментировать
Аргентина
2:0
Австралия
окончен

Сборная Аргентины обыграла Австралию в товарищеском матче со счётом 2:0. После финального свистка звёздный Лионель Месси сообщил, что уже не играл бы за сборную, если бы команда не выиграла чемпионат мира в 2022 году.

«Честно говоря, если бы мы не стали чемпионами мира, меня бы больше не было в сборной», - сказал Месси, чьи слова приводит All About Argentina.

«Я чемпион мира, и пока я не могу уйти из международного футбола. Я должен получать удовольствие от этого», - отметил Лео.

В прошлом году Месси говорил о намерении завершить выступления в сборной после чемпионата мира в Катаре. Выиграв турнир, Лео сказал, что теперь хочет играть за Аргентину в статусе чемпиона мира.

Месси объяснил, почему не планирует играть на чемпионате мира – 2026

Месси забил самый быстрый гол в карьере

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Сборная Аргентины
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
16.06.23 в 19:00
Финляндия Финляндия
Словения Словения
2.50 3.25 3.00
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 15 Июня
18:49 · Чемпионат мира 2026
Месси рассказал, в каком случае ушёл бы из сборной Аргентины
17:56 · Чемпионат мира 2026
Месси установил рекорд и помог Аргентине обыграть Австралию
16:56 · Чемпионат мира 2026
Месси забивал на всех минутах, кроме первой
15:17 · Чемпионат мира 2026
Месси забил Австралии уже на второй минуте 1
13:10 · Чемпионат мира 2026
Сборная России впервые будет играть в форме отечественного производителя – контракт подписан
09:52 · Россия. Премьер-лига
Агкацев: «С Кафановым о вызове в сборную мы не общались»
14 Июня
19:39 · Чемпионат мира 2026
Гарначо высказался о выборе в пользу сборной Аргентины
18:38 · Чемпионат мира 2026
​Скалони: «Месси готов провести всю игру с Австралией»
18:30 · Чемпионат мира 2026
​Скалони прокомментировал слова Месси о следующем чемпионате мира
17:33 · Россия. Премьер-лига
​РФС ещё не подписал договор о матче сборной России против Катара
13 Июня
14:39 · Испания. Ла Лига
​В Бразилии надеются убедить Анчелотти
09:53 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Зенита» Ренан прокомментировал вызов в сборную Бразилии
08:26 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Зенита» вызван в сборную Бразилии
11 Июня
20:15 · Чемпионат мира 2026
​Сборная России в сентябре проведёт два матча
14:45 · Чемпионат мира 2026
​Выпить с Месси за деньги: В Китае активизировались мошенники
Все новости
Рекомендуем