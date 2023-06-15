Месси рассказал, в каком случае ушёл бы из сборной Аргентины

Сборная Аргентины обыграла Австралию в товарищеском матче со счётом 2:0. После финального свистка звёздный Лионель Месси сообщил, что уже не играл бы за сборную, если бы команда не выиграла чемпионат мира в 2022 году.

«Честно говоря, если бы мы не стали чемпионами мира, меня бы больше не было в сборной», - сказал Месси, чьи слова приводит All About Argentina.

«Я чемпион мира, и пока я не могу уйти из международного футбола. Я должен получать удовольствие от этого», - отметил Лео.

В прошлом году Месси говорил о намерении завершить выступления в сборной после чемпионата мира в Катаре. Выиграв турнир, Лео сказал, что теперь хочет играть за Аргентину в статусе чемпиона мира.

Месси объяснил, почему не планирует играть на чемпионате мира – 2026

Месси забил самый быстрый гол в карьере