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Чемпионат мира 2026

Месси объяснил, почему не планирует играть на чемпионате мира – 2026

15 Июня 2023 • 18:16 Комментировать

Звёздный нападающий Лионель Месси на днях сообщил, что не планирует выступать на чемпионате мира в 2026 году. Теперь капитан сборной Аргентины объяснил свои слова.

«То, что я сказал, нормально. Из-за возраста и времени мне будет трудно там выступить. Впереди матчи квалификации, Кубок Америки – ещё слишком рано думать о чемпионате мира», - сказал Месси, чьи слова приводит TyC Sports.

Напомним, что в конце 2022 года сборная Аргентины в финале чемпионата мира обыграла Францию по пенальти после ничьей 3:3.

Следующий чемпионат мира в 2026 году пройдёт в трёх станах – в США, Канаде и Мексике.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Сборная Аргентины
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