Месси установил рекорд и помог Аргентине обыграть Австралию

В четверг в Китае проходил товарищеский матч между сборными Аргентины и Австралии. Аргентинцы, действующие чемпионы мира, отпраздновали победу со счётом 2:0, забив по голу в каждом из таймов. На второй минуте отличился Лионель Месси, а не 68-й – Херман Песселья.
Как мы уже сообщали, Месси установил рекорд – он забил самый быстрый гол в своей карьере. Теперь Лео забивал на всех игровых минутах, кроме первой.
Следующий товарищеский матч сборная Аргентины проведёт в понедельник, 19 июня. В этот день Лионель Месси и компания будут играть против Индонезии.
Протокол игры
|(1:0) Месси Лионель2'
|(2:0) Песселья Херман68'
Мартинес Эмилиано•Молина Науэль•Ромеро Кристиан•Отаменди Николас 46' (Песселья Херман ( 46') •Акунья Маркос•Де Пауль Родриго 79' (Гидо Родригес ( 79') •Фернандес Энцо 74' (Паредес Леандро ( 74') •Макаллистер Алексис 59' (Ло Чельсо Джовани ( 59') •Ди Мария Анхель 59' (Альварес Хулиан ( 59') •Месси Лионель•Гонсалес Николас 74' (Гарначо Алехандро ( 74')
Райан Мэттью•Аткинсон Натаниэль 73' (Стрейн Райан ( 73') •Суттар Гарри•Роулс Кай•Бос Джордан•О'Нил Эйден 63' (Генро Денис ( 63') •Леки Мэттью 73' (Робертсон Алекс ( 73') •Баккус Кенау•Макгри Райли 73' (Меткалф Коннор ( 73') •Макларен Джейми 46' (Хрустич Айдин ( 46') •Дюк Митчелл 63' (Боррьелло Брендон ( 63')
Сегодня. Стадион "Воркерс " .
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