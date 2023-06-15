Месси установил рекорд и помог Аргентине обыграть Австралию

В четверг в Китае проходил товарищеский матч между сборными Аргентины и Австралии. Аргентинцы, действующие чемпионы мира, отпраздновали победу со счётом 2:0, забив по голу в каждом из таймов. На второй минуте отличился Лионель Месси, а не 68-й – Херман Песселья.

Как мы уже сообщали, Месси установил рекорд – он забил самый быстрый гол в своей карьере. Теперь Лео забивал на всех игровых минутах, кроме первой.

Следующий товарищеский матч сборная Аргентины проведёт в понедельник, 19 июня. В этот день Лионель Месси и компания будут играть против Индонезии.