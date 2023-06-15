Месси забивал на всех минутах, кроме первой

В четверг Лионель Месси забил самый быстрый гол в своей карьере. В товарищеском матче против Австралии капитан сборной Аргентины отличился уже на второй минуте. Месси удался хороший удар со средней дистанции.

Как сообщается на страничке MessivsRonaldo.app, теперь Месси в своей карьере забивал на каждой минуте, кроме первой.

Напомним, что на клубном уровне Лионель Месси теперь будет выступать в МЛС. Недавно было объявлено о переходе 35-летнего аргентинца в «Интер Майами». На протяжении двух последних сезонов Месси играл за «ПСЖ».

Следить за матчем между сборными Аргентины и Австралии можно в текстовой трансляции.