Месси забил Австралии уже на второй минуте

В четверг сборные Аргентины и Австралии проводят товарищеский матч в Китае. Действующие чемпионы мира открыли счёт уже на второй минуте встречи. Автором гола стал звёздный Лионель Месси. Форвард получил мяч около чужой штрафной площади, подработал его и нанёс точный удар.

Теперь на счету Месси 103 гола в матчах за сборную Аргентины.

Следить за дальнейшим развитием событий в матче между сборными Аргентины и Австралии можно в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Напомним, что недавно было объявлено о переходе Лионеля Месси в «Интер Майами». Аргентинец продолжит карьеру в МЛС.