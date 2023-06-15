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Месси забил Австралии уже на второй минуте

15 Июня 2023 • 15:17 Комментировать (1)
Аргентина
2:0
Австралия
1 1.20 X 6.90 2 14.00
2-й тайм

В четверг сборные Аргентины и Австралии проводят товарищеский матч в Китае. Действующие чемпионы мира открыли счёт уже на второй минуте встречи. Автором гола стал звёздный Лионель Месси. Форвард получил мяч около чужой штрафной площади, подработал его и нанёс точный удар.

Теперь на счету Месси 103 гола в матчах за сборную Аргентины.

Следить за дальнейшим развитием событий в матче между сборными Аргентины и Австралии можно в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Напомним, что недавно было объявлено о переходе Лионеля Месси в «Интер Майами». Аргентинец продолжит карьеру в МЛС.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Сборная Аргентины
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АРГЕНТИНА АВСТРАЛИЯ
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Комментарии (1)
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Alex1972
15 Июня 2023 в 15:37
Двоечник... Хе..
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