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Сборная России впервые будет играть в форме отечественного производителя – контракт подписан

15 Июня 2023 • 13:10 Комментировать

В четверг было объявлено о заключении контракта между РФС с компанией Jogel. По словам генерального секретаря РФС Максима Митрофанова, договор рассчитан до 2026 года.

«Впервые сборная России будет экипирована в отечественном бренде. Рады, что РФС обратил на нас внимание», - сказал Артур Мовсесьян, который является основателем Jogel.

Ранее техническим спонсором РФС была известная немецкая компания Adidas. Теперь же у сборной России будет новая форма.

Напомним, что ближайший сбор национальной сборной России пройдёт в сентябре. Команда Валерия Карпина должна будет провести несколько товарищеских игр, в том числе против Катара.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России
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