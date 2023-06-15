Сборная России впервые будет играть в форме отечественного производителя – контракт подписан

В четверг было объявлено о заключении контракта между РФС с компанией Jogel. По словам генерального секретаря РФС Максима Митрофанова, договор рассчитан до 2026 года.

«Впервые сборная России будет экипирована в отечественном бренде. Рады, что РФС обратил на нас внимание», - сказал Артур Мовсесьян, который является основателем Jogel.

Ранее техническим спонсором РФС была известная немецкая компания Adidas. Теперь же у сборной России будет новая форма.

Напомним, что ближайший сбор национальной сборной России пройдёт в сентябре. Команда Валерия Карпина должна будет провести несколько товарищеских игр, в том числе против Катара.