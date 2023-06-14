Гарначо высказался о выборе в пользу сборной Аргентины

Футболист «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо рассказал о причинах выбора сборной Аргентины.

«Семья моей мамы из Аргентины, они всегда там жили. Я очень близок с семьей моей мамы, мы всегда поддерживали Аргентину с тех пор, как я был ребенком. Если я не дебютирую во время этого турне, это не имеет значения. Я уже знаю, что хочу быть с Аргентиной», — приводит слова форварда издание TyC Sports.

Напомним, что Алехандро Гарначо родился в испанском Мадриде, проведя три матча за юношеский состав «красной фурии». В футболке аргентинской национальной команды в возрасте до 20 лет Алехандро сыграл уже в пяти встречах, забив четыре мяча.