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​Скалони: «Месси готов провести всю игру с Австралией»

14 Июня 2023 • 18:38 Комментировать

В четверг сборная Аргентины проведёт товарищеский матч против Австралии. Главный тренер «альбиселесте» Лионель Скалони ответил на вопрос, сколько времени сможет провести на поле звёздный Лионель Месси.

«В принципе, он будет готов провести всю игру, но посмотрим», - сказал Скалони журналистам в ходе пресс-конференции.

Отметим, что сборные Аргентины и Австралии пересекутся в Китае.

Как известно, в конце прошлого года сборная Аргентины выиграла чемпионат мира. В финале турнира команда Лионеля Скалони обыграла Францию в серии пенальти после ничьей со счётом 3:3.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Сборная Аргентины Лионель Скалони
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