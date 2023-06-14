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Чемпионат мира 2026

​Скалони прокомментировал слова Месси о следующем чемпионате мира

14 Июня 2023 • 18:30 Комментировать

Накануне Лионель Месси заявил, что не планирует выступать на чемпионате мира в 2026 году. Комментарий на этот счёт дал главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони.

«Его заявления кажутся мне очень осторожными, и он не лжёт. Реальность такова, что он посмотрит, что произойдёт. Будем следить за его прогрессом.

Чемпионат мира ещё нескоро, и он осторожен. Главное, чтобы он чувствовал себя хорошо и хотел играть. Со временем мы посмотрим, как он будет себя чувствовать, и будет ли он готов, что важно», - сказал Скалони на пресс-конференции.

Напомним, что в конце прошлого года Лионель Месси стал чемпионом мира.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Сборная Аргентины Лионель Скалони
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