​Скалони прокомментировал слова Месси о следующем чемпионате мира

Накануне Лионель Месси заявил, что не планирует выступать на чемпионате мира в 2026 году. Комментарий на этот счёт дал главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони.

«Его заявления кажутся мне очень осторожными, и он не лжёт. Реальность такова, что он посмотрит, что произойдёт. Будем следить за его прогрессом.

Чемпионат мира ещё нескоро, и он осторожен. Главное, чтобы он чувствовал себя хорошо и хотел играть. Со временем мы посмотрим, как он будет себя чувствовать, и будет ли он готов, что важно», - сказал Скалони на пресс-конференции.

Напомним, что в конце прошлого года Лионель Месси стал чемпионом мира.