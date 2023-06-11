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​Сборная России в сентябре проведёт два матча

11 Июня 2023 • 20:15 Комментировать

Ближайший сбор национальной сборной России пройдёт в сентябре. По словам Максима Митрофанова, работающего на должности генерального секретаря РФС, в сентябре команда Валерия Карпина проведёт два товарищеских матча.

«В сентябре пройдёт два матча. Второго соперника подбираем», - рассказал Митрофанов журналистам.

Как мы уже сообщали, имя первого соперника сборной России на сентябрь известно. Команда Валерия Карпина сыграет против Катара на выезде. Точная дата матча будет определена позднее. 

Напомним, что в марте сборная России играла против Ирана (ничья 1:1) и Ирака (победа 2:0).  

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России РФС Максим Митрофанов
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